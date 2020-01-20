Tarım üzerine çalışmalarıyla "Toprak Dede" diye bilinen TEMA Vakfı Kurucu Onur Başkanı Hayrettin Karaca, 97 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, Hayrettin Karaca kimdir, TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca kimdir?

TEMA VAKFI DUYURDU

TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Hayrettin Karaca'nın vefat haberini Onur Başkanı olduğu TEMA Vakfı yayınladı.

Kamuoyuna duyuru:

Kurucu Onursal Başkanımız ve Toprak Dedemiz Sayın Hayrettin Karaca'yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun.

Kendisini son yolculuğuna 22 Ocak Çarşamba günü öğle namazına müteakip İstanbul'da Fatih Camii'nden uğurlayacağız.

TEMA VAKFI KURUCUSU HAYRETTİN KARACA KİMDİR?

Hayrettin Karaca Doğum Tarihi: 4 Nisan 1922

Hayrettin Karaca Ölüm Tarihi : 20.01.2020, 97yaşında vefat etti

Hayrettin Karaca Nereli : Bandırma

Hayrettin Karaca Eğitim: Esenyurt Boğaziçi Anadolu Lisesi

Hayrettin Karaca Eş: Sevim Karaca (e. 1949–2001), Türkan Karaca (e. 1941–1946)

Hayrettin Karaca Çocuklar: Atay Karaca, Halil Karaca, Kına Karaca, Elif Karaca

Hayrettin Karaca Ebeveynler: Halil Efendi, Zehra Hanım

Hayrettin Karaca Kurulan organizasyon: TEMA

Hayrettin KaracaTürk bilim adamı. Babası Hocazade Halil Efendi, annesi Zehra Hanım olup her ikisi de Kırım muhaciri idi. Liseyi bitirdikten sonra ailesinin triko-örme işinin başına geçip onu ülkenin en başarılı sanayi kuruluşlarından biri haline getirdi. Karaca firması Türkiye'de ihracatın liderliğini yapmış, üstelik bunu diğer kuruluşlardan neredeyse 20 yıl önce gerçekleştirmiştir. Hayrettin Karaca bu konuda şöyle konuşmaktadır:

Ellili yaşlarında, Türkiye'nin ilk özel arboretumunu kurdu. Yurtiçi ve yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi, bağlantılar kurdu. Bugün Yalova'daki Karaca Arboretumu, dünyanın her yerindeki botanikçiler tarafından bilinmektedir. Yılda iki kez yayınlanan Arboretum Magazin'i bilimadamlarının araştırma ve görüşlerinin yayınlandığı bir forumdur. 14.000 türü barındıran arboretum aynı zamanda ülkenin tehlikedeki türleri için bir gen koruma merkezidir. Hannover Üniversitesi'nden ekoloji profesörü Franz H. Meyer, Hayrettin Karaca'dan "Şimdiye kadar hiç böylesine kişisel çıkar gütmeden, kendini insanlığın yararına çalışmaya adamış birine rastlamadım." diye bahsetmektedir. Ayrıca, TEMA Vakfı'nın kurucularındandır.

20 Ocak 2020 tarihinde vefat etmiştir.

Hayrettin Karaca

HAYRETTİN KARACA ALDIĞI ÖDÜLLER

• Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Fahri Doktora 1990

• Birleşmiş Milletler Çevre Programının 'Global 500 Roll of Honour' Ödülü 1992

• Çevre Bakanlığı tarafından "Çevre Beratı" 1992

• Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından verilen 'Çevre Ödülü' 1993

• Uluslararası Lions Club tarafından 'Melvin Jones Fellow Ödülü 1994

• Çevre Bakanlığı tarafından "Üstün Hizmet Ödülü" 1994

• ODTÜ tarafından 'Felsefe Onur Doktorası' 1995

• Ege Üniversitesi "Fahri Doktora"sı 1995

• Milli Olimpiyat Komitesi "Fair Play" Ödülü 1996

• Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı "Hoşgörü Ödülü" 1996

• Atatürk Kültür Merkezi tarafından "Şeref Üyeliği Beratı" 1997

• Kırıkkale Üniversitesi ilk Fahri Doktora unvanı 1997

• Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 1997

• ÇEVRETED tarafından "Çevreted 97 Onur Ödülü" 1997

• Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi "2000 Yılının Öncüleri" Ödülü 1998

• Genç Hukukçular Derneği tarafından "Yılın Yurttaşı" Ödülü 1998

• Türkiye Çocuk Dergisi tarafından Babalar Günü nedeniyle "Toprak Baba" unvanı 1998

• Anadolu Üniversitesi Fahri Doktora Ödülü 1998

• BİLSES Vakfı "Çevre Ödülü" 1998

• Ankara Çankaya İzci Grubu tarafından "Yılın Doğa Dostu" Ödülü 1998

• Ankara Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın Adamı" Ödülü 1999

• Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı tarafından "1998 Türk Dünyasına Hizmet Ödülü" 1999

• TBMM Onur Ödülü 2005

• Right Livelihood Award 2012(Alternatif Nobel Ödülü)

• Birleşmiş Milletler "Orman Kahramanı Ödülü" 2013