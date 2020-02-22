Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?

Hayrettin, videolarının ardından hazırladığı ve iki sezon yayımlanan 2011 yapımı komedi programı ile TV ekranlarında göründü. Öğrencilik döneminde Kral Übü oyunuyla en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Oyun toplamda 4 ödül aldı. Hayrettin Karaoğuz, Mahsun Kırmızıgül'ün filmi dahil birçok dizi ve filmde boy gösterdi.

HAYRETTİN ONUR KARAOĞUZ KİMDİR?

Hayrettin, 1 Ocak 1984 tarihinde İstanbul Bakırköy'de dünyaya geldi. Eğitimine Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu'nda başladı. Yahya Kemal Beyatlı Lisesi'ni tamamladı. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi reklamcılık bölümünde eğitim aldı. Üniversite yıllarında tiyatro kulübüne katıldı.

KRAL ÜBÜ İLE EN İYİ ERKEK OYUNCU SEÇİLDİ

2004-2009 yıllarında Dario Fo'nun Klakson Borazan ve Bırtlar adlı oyununda "komiser" karakterini canlandıran Hayrettin, Alfred Jerry'nin "Kral Übü" adlı oyununda başrol oynadı. 2009 yılında arkadaşlarıyla sahneye koydukları "Kral Übü" oyunu ile en iyi reji, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. Hayrettin, "Kral Übü" karakteri ile İstanbul Belediyesi Kültür A.Ş tarafından en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Ardından Jean Paul Sarter'ın "İş İşten Geçti" oyununda Dixon rolünü üstlendi. Tiyatro hayatına Yakovos Kambanellis'in Savaş Baba oyunundaki "Fileksenos" ve Sermet Çağlayan'ın "Ayak Bacak Fabrikası" oyununda "Öküz" karakteri ile devam etti. Tiyatrodaki arkadaşlarıyla "Yaratık" adında bir oyun yazıp çeşitli yerlerde sahneledi.

KIZSIZ ADAM VİDEOSU POPÜLERLİK GETİRDİ

Öğrencilik döneminde Hayrettin, videolar çekerek sosyal medyada kitle edindi. Öte yandan Beyoğlu'nda stand-up gösterileri sergiledi. Çağan Irmak'ın Issız Adam filmine karşılık çektiği Kızsız Adam videosu ile büyük yankı uyandırdı. Popülerliği çeşitli reklam filmleriyle arttı. Rasim Öztekin, Işın Karaca, Neco ve Hande Subaşı gibi isimlerinde yer aldığı "Gelecekten Bir Gün" adlı sinema filminde başrol oyuncusu oldu. 2011 yılında Hayrettin komedi programı ile sevenlerinin karşısına çıktı. 2010 yılından bu yana üniversitelerde öğrencilerle buluşarak tek kişilik gösteriler yaptı. 2013 yılında Harry programı ile tekrar ekrana geldi. Bir markanın reklam yüzü oldu ve Kristal Elma ödülüne layık görüldü.

HOOLYWOOD YILDIZLARIYLA GÖRÜŞMELER YAPTI

Hayrettin Karaoğuz, Eylül 2013 yılında, hem Los Angeles YouTube stüdyolarında çalışmalar yapmak ve gelişim sağlamak amacıyla Amerika'nın Los Angeles şehrinde yaşamaya başladı. Matt Damon, Keanu Reeves, Cuba Gooding Jr., Jennifer Garner gibi isimlerle görüşmeler yaptı. İngiliz asıllı youtuber Sam Pepper ile videolar hazırladı.2014 Mayıs ayında Türkiye'ye dönüş yapsa da Amerika'daki yaşmından da vazgeçmedi.

2017 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün 'Vezir Parmağı' filminde de rol alan Hayrettin son olarak, TRT1'de yayımlanan 'Kalk Gidelim' isimli dizide yer aldı. 1,78 cm boyunda ve 75 kg olan Hayrettin, TV 8'de Acun Ilıcalı'nın hazırladığı Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışmasına dahil olmuştu.