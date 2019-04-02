Hayri Abatay Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BALIKESİR EDREMİT belediye başkan adayı olan Hayri Abatay isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BALIKESİR EDREMİT ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Hayri Abatay isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BALIKESİR EDREMİT adayı Hayri Abatay kimdir? BTP BALIKESİR EDREMİT adayı Hayri Abatay yüzde kaç oy aldı?

Hayri Abatay Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BALIKESİR EDREMİT belediye başkan adayı olarak gösterilen Hayri Abatay EDREMİT ilçesinde % 1,65 oranında oy almıştır. EDREMİT ilçesinde % 1,65 oranında oy olan Hayri Abatay adlı BTP adayı toplamda 1.504 adet oy sayısına ulaştı.

BALIKESİR EDREMİT ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.