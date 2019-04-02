Hayri Gülsuna Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP KAYSERİ büyükşehir belediye başkan adayı Hayri Gülsuna oldu. DSP adayı Hayri Gülsuna, KAYSERİ büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KAYSERİ büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP KAYSERİ büyükşehir belediye başkan adayı Hayri Gülsuna ile ilgili seçim sonuçları ve KAYSERİ büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP KAYSERİ büyükşehir belediye başkan adayı Hayri Gülsuna oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KAYSERİ büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KAYSERİ aday yarışı ve KAYSERİ seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KAYSERİ Seçim Bilgileri

KAYSERİ büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.191 olduğu belirlendi.

KAYSERİ büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.191 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KAYSERİ büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,78 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KAYSERİ büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 957.078 olduğu belirlendi.

KAYSERİ büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 820.938 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayri Gülsuna Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP KAYSERİ büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Hayri Gülsuna, KAYSERİ yarışında % 0,41 oranında aldığı oy ile 6'nci oldu. Hayri Gülsuna toplamda 3.218 adet oy sayısına ulaştı.

Hayri Gülsuna Kimdir?

Hayri Gülsuna, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde DSP Kayseri Belediye Başkan Adayıdır.

DSP KAYSERİ büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.