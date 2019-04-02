Hayri İdin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP Edirne belediye başkan adayı Hayri İdin oldu. DSP adayı Hayri İdin, Edirne belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Edirne belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP Edirne belediye başkan adayı Hayri İdin ile ilgili seçim sonuçları ve Edirne belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP Edirne belediye başkan adayı Hayri İdin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Edirne belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Edirne aday yarışı ve Edirne seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Edirne Seçim Bilgileri

Edirne belediyesi için toplam sandık sayısının 356 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi için açılan sandık sayısının ise 355 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Edirne belediyesi için katılım oranının ise % 81,71 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Edirne toplam seçmen sayısının ise 118.952 olduğu belirlendi.

Edirne belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 97.194 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP Edirne Belediye Başkan Adayı Hayri İdin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP Edirne belediye başkan adayı olarak gösterilen Hayri İdin, Edirne yarışında % 0,43 oranında aldığı oy ile 8'nci oldu. Hayri İdin toplamda 410 adet oy sayısına ulaştı.

Hayri İdin Kimdir?

1962 Havsa doğumlu ortaokul mezunu, ilçe esnaflarından olan Hayri İdin 1985 yılından bu yana Demokratik Sol Parti çatısı altında aktif siyasetin içinde. 2015'te Engelsiz Yaşam Partisi'ni kurdu. Parti daha sonra kapandı.

DSP Edirne belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.