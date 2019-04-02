Hayri Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YOZGAT YENİFAKILI belediye başkan adayı olan Hayri Şahin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YOZGAT YENİFAKILI ilçesinde toplam 4 aday ile yarışan Hayri Şahin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YOZGAT YENİFAKILI adayı Hayri Şahin kimdir? BTP YOZGAT YENİFAKILI adayı Hayri Şahin yüzde kaç oy aldı?

Hayri Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YOZGAT YENİFAKILI belediye başkan adayı olarak gösterilen Hayri Şahin YENİFAKILI ilçesinde % 0,38 oranında oy almıştır. YENİFAKILI ilçesinde % 0,38 oranında oy olan Hayri Şahin adlı BTP adayı toplamda 7 adet oy sayısına ulaştı.

YOZGAT YENİFAKILI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.