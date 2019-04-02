Hayri Sarıtepe Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız İZMİR SEFERİHİSAR belediye başkan adayı olan Hayri Sarıtepe isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR SEFERİHİSAR ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Hayri Sarıtepe isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız İZMİR SEFERİHİSAR adayı Hayri Sarıtepe kimdir? Bağımsız İZMİR SEFERİHİSAR adayı Hayri Sarıtepe yüzde kaç oy aldı?

Hayri Sarıtepe Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız İZMİR SEFERİHİSAR belediye başkan adayı olarak gösterilen Hayri Sarıtepe SEFERİHİSAR ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. SEFERİHİSAR ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Hayri Sarıtepe adlı Bağımsız adayı toplamda 27 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR SEFERİHİSAR ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.