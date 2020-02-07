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Hayrunnisa Gül'ün, Ali Babacan'ın partisinin kurucular listesinde yer alacağı iddia edildi

Ali Babacan'ın kuracağı yeni partisinin kurucular listesinde, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün yer alacağı iddia edildi.

07.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:18

Şubat ayının ortasında kurulması beklenen Ali Babacan'ın yeni partisi için gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. 11. Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün, Babacan'ın yeni partisinin kurucular listesinde yer alacağı iddia edildi.

"HAYRUNNİSA GÜL" İDDİASI

Ali Babacan'ın AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurmaya karar vermesinin ardından, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile sık sık görüştüğü biliniyordu. Bugün ise ortaya atılan sürpriz iddiada, Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül'ün, Babacan'ın kuracağı yeni partinin kurucular listesinde yer alacağı belirtildi. Konuya dair henüz Babacan ve Gül taraflarından resmi bir açıklama gelmedi.

ABDULLAH GÜL'ÜN PARTİYLE İLİŞİĞİ OLMAYACAK

Öte yandan Abdullah Gül'ün, Babacan'ın kuracağı yeni partiyle resmi bir ilişkisinin olmayacağı ve partinin kuruluş toplantısında da bulunmayacağı iddia edildi.

ŞUBAT AYINA ERTELENMİŞTİ

Kurucusu olduğu AK Parti ile geldiği yol ayrımının ardından istifa eden Ali Babacan'ın aylardır çalışmalarını sürdürdüğü yeni partiyi en geç Aralık 2019'da kuracağı belirtilmiş ancak partinin kuruluşu Ocak ayına ertelenmişti. Ancak 41 canımızı alan Elazığ depreminden sonra partinin kuruluşunun Şubat ayına ertelendiği iddia edilmişti.

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Hayrunnisa Gül'ün, Ali Babacan'ın partisinin kurucular listesinde yer alacağı iddia edildi

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