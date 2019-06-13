13.06.2019 17:21
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HAYTAP ile İmuneksfarma'dan Bitlis'teki sokak hayvanları için ilaç

HAYTAP ile İmuneksfarma

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile İmuneksfarma işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Bitlis'teki sokak hayvanları için bağışık güçlendirici ilaçlar gönderildi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile İmuneksfarma işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Bitlis'teki sokak hayvanları için bağışık güçlendirici ilaçlar gönderildi.

Sokak hayvanlarının direncini güçlendirmek amacıyla Bitlis'e ilaç getirdiklerini ve il genelindeki sokak hayvanlarına ulaştırmaya çalıştıklarını söyleyen HAYTAP temsilcisi Zuhal Arslan, ilaçları Bitlis il merkezi ve ilçelerdeki barınak ile rehabilitasyon merkezine teslim ettiklerini belirtti. Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine ilaçları teslim eden Arslan, "HAYTAP ve İmuneksfarma işbirliği ile bir proje gerçekleştirdik. Tüm sokak hayvanları ve bakım evlerinde yaşayan sahipsiz hayvanların bağışıklık sistemlerini güçlendirmek adına İmuneksfarma ve HAYTAP aracılığı ile Türkiye genelini kapsayan proje kapsamında getirmiş olduğumuz ilaçları Tatvan'a ulaştırdık" dedi.

Sokak hayvanları için güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Arslan, "Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Bu proje, sadece sokak hayvanları için hayata geçirildi. İlaçlar bakım evleri, hayvan rehabilitasyon merkezleri ve toplu hayvan bakımı yapanlara teslim ediliyor. Evinde veya kapısının önünde hayvan bakan kişilere maalesef bu ilaçları gönderemiyoruz. Türkiye'de bakım evlerinde kalan çok sayıda sokak hayvanları olduğu için önceliğimiz bakım evleri ve ormanlarda yaşayan hayvanlara bakan gönüllü arkadaşlarımıza destek olmak. Birinci dağıtımlarımızı tamamladık ve ülke genelindeki 40 bakımevine teslimatlar tamamlandı. İkinci dağıtımlara da haziran ayı içerisinde başlandı. Bağışıklık güçlendirici şurup ve tablet halindeki bu ilaçlarla bakım evlerindeki hayvanlar şifa buluyor. İmuneksfarma çok güzel bir proje sundu ve biz HAYTAP olarak tüm Türkiye'nin hayvanlarıyla ilgilendiğimiz için inanılmaz mutlu olduk. Bebeklerin bağışıklık sistemleri çok zayıf olduğundan dolayı onlar için ek gıda olduğunu da söyleyebiliriz. Bu ilaçlar aynı zamanda insanlarda da kullanılabiliyor" diye konuştu.

Tatvan Belediyesi Hayvan Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi personeli Ömer Atış ise, ilaçları teslim aldıklarının ve merkezdeki hayvanlara uyguladıklarını ifade ederek, "HAYTAP'ı her zaman yanımızda gördük ve desteklerini hiçbir zaman esirgemedikleri için kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum. Ülke genelini kapsayan bu projeyi hayata geçirdiler ve proje kapsamında buradaki hayvanlar için vitamin ilaçları getirdiler. Bu ilaçlar hayvanların direncini güçlendiriyor ve aynı zamanda bazı hastalıklardan da koruyor" dedi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Bitlis, Hayvan Hakları Federasyonu, Güncel

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