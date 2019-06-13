HAYTAP'tan Bitlis'teki sokak hayvanları için ilaç

Hayvan Hakları Federasyonu
(HAYTAP) ile İmuneksfarma işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Bitlis
'teki sokak hayvanları için bağışık güçlendirici ilaç getirildi.
HAYTAP Temsilcisi Zuhal Arslan, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının direncini güçlendirmek amacıyla Bitlis'e ilaç getirdiklerini söyledi.
İlaçları Bitlis il merkezi ve ilçelerdeki barınak ile rehabilitasyon merkezine teslim ettiklerini ifade eden Arslan, şöyle dedi:
"Sokak hayvanları için güzel bir projeyi. Hayata geçirdiğim için mutluluyum. Bu proje sadece sokak hayvanları için hayata geçirildi. İlaçlar bakım evleri, hayvan rehabilitasyon merkezleri ve toplu hayvan bakımı yapanlara teslim ediliyor. Evinde veya kapısının önünde hayvan bakan kişilere maalesef bu ilaçları gönderemiyoruz. Bağışıklık güçlendirici şurup ve tablet halindeki bu ilaçlarla bakım evlerindeki hayvanlar şifa buluyor."
Kaynak: AAbitlis
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