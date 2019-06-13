13.06.2019 19:46
Haberler»Güncel » Haber

HAYTAP'tan sokak hayvanları için ilaç - BİTLİS

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile İmuneksfarma işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Bitlis'teki sokak hayvanları için bağışık güçlendirici ilaç getirildi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile İmuneksfarma işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında Bitlis'teki sokak hayvanları için bağışık güçlendirici ilaç getirildi.
HAYTAP Temsilcisi Zuhal Arslan, yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının direncini güçlendirmek amacıyla Bitlis'e ilaç getirdiklerini söyledi.
İlaçları Bitlis il merkezi ve ilçelerdeki barınak ile rehabilitasyon merkezine teslim ettiklerini ifade eden Arslan, şöyle dedi

"Sokak hayvanları için güzel bir projeyi. Hayata geçirdiğim için mutluluyum. Bu proje sadece sokak hayvanları için hayata geçirildi. İlaçlar bakım evleri, hayvan rehabilitasyon merkezleri ve toplu hayvan bakımı yapanlara teslim ediliyor. Evinde veya kapısının önünde hayvan bakan kişilere maalesef bu ilaçları gönderemiyoruz. Bağışıklık güçlendirici şurup ve tablet halindeki bu ilaçlarla bakım evlerindeki hayvanlar şifa buluyor."HAYTAP'tan sokak hayvanları için ilaç - BİTLİS
Kaynak: AA
Bitlis, Hayvan Hakları Federasyonu, Güncel

Son Dakika Haberleri
21:39 MSB'den "Türkiye'nin isteği koordinatlarda Rus jetleri teröristleri vurdu" haberine yalanlama
21:38 Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 665. yılı kutlandı
21:38 ZONGULDAK Balık tutmak isterken kayaların arasına düştü
21:38 GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL TRAMVAYA ÇARPTI
21:36 Rekor ceza: Alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
21:35 Davutoğlu'ndan Erdoğan'ın da katıldığı namaz ile ilgili açıklama: Doğru bulmadım
21:35 Ameliyattan kaynaklı ölüm iddiaları asılsız çıktı
21:34 İHÜ'nün dereceli öğrencilerinden sınav tüyoları
21:34 (Geniş Haber) Güngören'de otomobil tramvaya çarptı
21:34 Mersin'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
21:33 - Prens William'ı Geride Bırakan İrlandalı, Yılın Babası Seçildi
21:33 (Geniş Haber) GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL TRAMVAYA ÇARPTI
21:33 DİYARBAKIR Dicle Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
21:31 Kayseri'de sağanak