"HAYTAP ve Koza firmasına teşekkürler"

(HAYTAP) Hayvan Hakları Federasyonu ve Koza Firması tarafından Yeşilyurt Belediyesine bağışlanan röntgen cihazı, teknik alt yapı kurulumu yapıldıktan sonra faaliyete geçti.

"HAYTAP VE KOZA FİRMASINA TEŞEKKÜRLER"

Röntgen cihazının hizmete girmesi nedeniyle düzenlenen tanıtım etkinliğine katılan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, röntgen cihazını bağışlayan (HAYTAP) Hayvan Hakları Federasyonu ile Koza firması yetkililerine teşekkürlerini sundu.

"DOĞANIN SEVİMLİ CANLILARINA SAHİP ÇIKAN ÖRNEK BİR YEREL YÖNETİM PROFİLİNE SAHİBİZ"

Röntgen cihazı sayesinde yaralı sokak hayvanlarının tedavi işlemlerinin daha hızlı yapılacağını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, " Hayvan Hakları Federasyonu ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde getirilen röntgen cihazını bugün itibariyle envanterimize katmış bulunmaktayız. Sosyal sorumluluk projeleriyle bölgesinde takip edilen bir ilçe hüviyetine ulaşan Yeşilyurt'umuzun bu alanda daha iyi konuma gelmesi adına yürüttüğümüz projelerimizi destekleyen Hayvan Hakları Federasyonunun kıymetli yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Yaralı ve kimsesiz sokak hayvanlarının tedavi işlemlerini, bakımlarını ve hastalıklarının tespitleriniartık ileri teknoloji sayesinde daha kolay ve hızlı bir şekilde yapma fırsatına kavuşacağız. Doğanın sevimli canlılarını korumak, kollamak, yaralı olanların tedavilerini güzel şartlarda yapmak hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu anlamdaki yatırımlarımızın ve projelerimizin sayısını artırmanın sevinci içerisindeyiz. Bugüne kadar ki hizmetlerimizle bu alanda da örnek bir yerel yönetim profili çizmekten de ayrıca mutluyuz. Bu vesileyle Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar başta olmak üzere sosyal sorumluluk projelerimizi desteklemek adına ileri teknolojiye sahip röntgen cihazının Yeşilyurt Belediyesine kazandırılmasında büyük bir çaba sarf eden Hayvan Hakları Federasyonuna, Koza Firmasına, Tarım İşler Müdürlüğümüze ve Veteriner İşler Şefliği personeline teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

"YEŞİLYURT BELEDİYESİNİN GÜZEL HİZMETLERİNİ GÖRÜNCE BİZDE CİHAZ BAĞIŞLADIK"

Sokak hayvanlarına yönelik projeleri ve hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan (HAYTAP) Hayvan Hakları Federasyonu Saha Sorumlusu Zuhal Arslan ise " Hayvan Hakları Federasyonu ile Koza firması olarak Yeşilyurt Belediyesine bağışladığımız röntgen cihazını kurduk ve hizmete girdi.Yeşilyurt Belediyesi gerçekten sokak hayvanlarına yönelik çok güzel çalışmalar yapıyor, bu röntgen cihazını da hak ettiklerini düşünüyorum, bu faydalı hizmetleri görünce bizlerde böyle bir bağış yapmayı uygun gördük. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a duyarlı hizmetlerinden dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca bu cihaz takvim satışları sonrasında elde edilmiştir. Biz bağışçılarımıza şunu söylüyoruz; takvim satışlarımızı işte bu tür bağışlarda değerlendiriyoruz, işte en güzel örneği bugün yaşanıyor. Takvim satışlarıyla aldığımız röntgen cihazımızı yerleştirdik ve faaliyete geçti. Bağış yapan herkese Malatya'dan, Yeşilyurt'tan teşekkürlerimi gönderiyorum" diye konuştu.