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Hayvan ambulansı ile 2019 yılında 9 bin ihbara müdahale edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi can dostlarımızı yalnız bırakmıyor.

06.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:47 Hayvan ambulansı ile 2019 yılında 9 bin ihbara müdahale edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi can dostlarımızı yalnız bırakmıyor. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü 2019 yılında Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi Acil İhbar Hattına gelen 9 bin 193 ihbara müdahale etti.

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik acil müdahale, bakım ve koruma faaliyetlerine devam ediyor. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü rehabilitasyon merkezi bünyesinde yer alan tam teşekküllü hayvan ambulansı ile 2019 yılında aldığı 9 bin ihbara anında müdahale etti. Yaralı hayvan, ısırma, hastalanma, saldırganlık ve sahipli hayvanlara yönelik ihbarları değerlendiren eden ekipler rehabilitasyon merkezinde de aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme faaliyetlerini yaptı. Merkezde 969 kedi-köpek kısırlaştırması, 96 hayvana ağır cerrahi işlem, ortopedi ve kırık operasyonu, 3 bin 176 kuduz aşısı,10 bin 745 iç-dış parazit, 3 bin 273 karma aşı yapılırken 209 sokak hayvanı da sahiplendirilerek sıcak yuvalarına teslim edildi. Ayrıca yıl boyu ev ve süs hayvanları satışı yapacak kişilere yönelik petshop eğitimi, yerel hayvan koruma görevlisi eğitimi ve ilkokullarda evcil hayvan eğitimleri verildi. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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