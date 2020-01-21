Haberler » Güncel » Hayvan barınağı modern haline kavuştu - Haber

Hayvan barınağı modern haline kavuştu

Safranbolu Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılan onarımla modern haline kavuştu.

21.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:11Hayvan barınağı modern haline kavuştu
Belediyesi tarafından Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılan onarımla modern haline kavuştu.

Belediye Başkanı Elif Köse'nin talimatıyla çok daha modern bir hale getirilen merkez, soğuk kış şartlarında sokak hayvanlarının üşümemeleri için odalara ahşap konulması ile birlikte ısıtıcılarla da destekleniyor.

Belediye Veterineri Kubilay Bağ, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Bölgenin en kapsamlı barınağına sahip olduklarını ifade eden Bağ, son olarak ultrason cihazının yanı sıra mikroskop ve sedye de ekipmanlar arasına girdiğini belirtti.

Bağ, "Vatandaşların ihbarı üzerine barınağa getirilen ve ismini 'Dost' olarak koyduğumuz sokak köpeği mantar ve uyuzdan tamamen kurtuldu. Sokak kedisi 'Boncuk' ise başarılı bir ameliyatın ardından ayağına platin takılarak sağlığına kavuştu" dedi. - KARABÜK

Safranbolu, Elif Köse, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:41  Serbest tüketicide abone sayısı yeniden yükselişe geçti
16:40  İsim benzerliğinden mağdur olan firmadan afişli çözüm
16:40  Tuğba öğretmenin ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor-ek (Öğretmenin mezuniyetten...
16:40  Aracın çarptığı nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan öldü
16:40  Eğlence mekanında işlenen cinayetin sanığı: "Silahı şaka olsun diye doğrulttum"
21.01.2020 16:45:17