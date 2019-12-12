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Hayvan barınağına 1 ton yem bağışladılar

Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası Başkanı Hakan Demirgil ve yönetim kurulu üyeleri, hayvan barınağına 1 ton yem bağışladı.

12.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:20Hayvan barınağına 1 ton yem bağışladılar
Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Odası Başkanı Hakan Demirgil ve yönetim kurulu üyeleri, hayvan barınağına 1 ton yem bağışladı.

Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam, Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Oteli'ni ziyaret eden Oda Başkanı Hakan Demirgil ve yönetim kurulu üyeleri, barınak hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, "Başkanım hayvan barınağımızın nasıl olduğu, hayvanlarımızın kış şartlarında ortamlarının nasıl olduğunu görmek istediler. Kendileri de sağ olsun barınağımıza 1 ton yem bağışında bulundular. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin adına ve şahsım olarak kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

Eşinin başından geçen olay sonrası barınağı ziyaret ettiklerini aktaran Demirgil, şunları kaydetti:
"Hanımım ve arkadaşı bir sakat kedi görmüşler, Sivas Belediyesini aramışlar, 1 saat içinde ekipler gelmiş. O kediyi almışlar tedavisini yapmışlar. Daha sonra da bize bilgi verdiler, ben çok mutlu oldum. Bunun üzerine yönetim kurulumuz ile birlikte burayı ziyaret etme kararı aldık. Gerçekten çok donanımlı, 'Sultan Şehir'e yakışır bir hayvan barınağı olmuş. Temiz, kış şartları olmasına rağmen tüm hayvanlarımız gayet sağlıklılar. Hilmi Bilgin başkanıma, Levent Olgun başkanıma, müdürümüz Mustafa beye ve ekibine çok teşekkür ediyorum."

Sivas Belediyesi, Levent Olgun, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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