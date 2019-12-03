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Hayvan barınağında pitbull dehşeti

BAKIRKÖY'de belediyeye ait hayvan barınağına kısırlaştırılmak üzere götürülen bir sokak köpeğine görevlilerin ihmali sonucu pitbull cinsi bir köpeğin saldırarak sağ ayağını parçaladı.

03.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:46
BAKIRKÖY'de belediyeye ait hayvan barınağına kısırlaştırılmak üzere götürülen bir sokak köpeğine görevlilerin ihmali sonucu pitbull cinsi bir köpeğin saldırarak sağ ayağını parçaladı. Son anda kurtarılan köpek, tedavi altına alındı.
Olay, , Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, görevliler tarafından bulunan bir sokak köpeği, kısırlaştırılmak üzere Belediye Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Köpek, buradaki görevliler tarafından görülürken, görevlilerin bir anlık dalgınlığı sonucu yasaya göre bakılması ve beslenmesi yasak olduğu için el konulan zincirle bağlı pitbull cinsi köpeklerden birinin yanından geçirilirken saldırısına uğradı. Görevliler hiç beklemedikleri saldırı üzerine müdahale etmeye çalıştıysa da tedavi için getirilen köpeğin ön sağ bacağı zarar gördü, patileri tamamen parçalandı. Yaralı olarak kurtarılan köpek Bakırköy Belediyesi'ne ait araçla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nrin Avcılar Kampusü'ndeki Hayvan Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan köpeğin parçalanan patisindeki kanama durduruldu. Köpeğin eski sağlığına kavuşmasının imkansız olduğu ifade edildi.
Hayvan barınağında pitbull dehşeti

Bakırköy, Güncel

Kaynak: DHA


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