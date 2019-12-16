Hayvan barınağında tepki çeken görüntüye belediyeden açıklama

Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, hayvansever tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüde, yerde yatan ölü ve karnının bir tarafı parçalanmış köpeğin, merkezdeki diğer köpeklerce yenilmesi, sosyal medyada paylaşıldı. Tepki toplayan görüntüler, hayvanseverleri ayaklandırdı. Bunun üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

"KAN KOKUSUNA BAĞLI OLARAK SALDIRMA İÇGÜDÜSÜ ARTABİLMEKTEDİR"

Açıklamada, görüntülerin uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleştiğine dikkat çekilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Bulaşıcı ve enfeksiyon hastalıkları kapsamında olan uyuz hastalığına yakalanmış hayvanların hem bakım ve besleme işlemleri, başka hayvanlara bulaşmaması hem de tedavilerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla diğer köpeklerden ayrı olarak, bir bölüm içinde sağlanmaktadır. Söz konusu hastalıkta dermatit ve açık yaraya bağlı kanamalar görülebildiğinden, diğer köpeklerin kan kokusuna bağlı olarak saldırma içgüdüleri daha da artmaktadır. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 13.12.2019'da yaşanan ve sosyal medyaya da yayılan görüntüler, uyuz köpeklerin yer aldığı bölümde gerçekleşmiş, söz konusu olay da kan kokusuna bağlı saldırma içgüdülerinin ne kadar arttığını göstermiştir" denildi.

"AÇ KALMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bakımevinde bulunan hayvanların aç kalmalarının söz konusu olmadığının kaydedildiği açıklamada, "Bakımevimizde bulunan hayvanların aç kalmaları söz konusu değildir. Hayvanların beslenmeleri hem kuru mama, hem de çeşitli kurumlardan alınan ev yemekleriyle sağlanmaktadır. Hayvanların, mevcut kuru mamalar ile beslenme odaklarında ve gönüllü hayvanseverlere verilerek bakımevi dışında da beslenme işlemlerine devam edilmektedir. Söz konusu mama hem bakımevimize hem de dışardaki beslenme odaklarına yetecek miktardadır. Uyuzlar bölümünde meydana gelen elim olayla ilgili olarak sorumlu personeller hakkında gerekli idari işlemlerin yapılmasına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.