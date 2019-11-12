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Hayvan barınağında unutulmaz gün geçirdiler.

Burhaniye Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Burhaniye Belediyesi sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret ederek unutulmaz bir gün geçirdiler.

12.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:39Hayvan barınağında unutulmaz gün geçirdiler.
Ayşe Akpınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Burhaniye Belediyesi sokak Hayvanları Bakımevi'ni ziyaret ederek unutulmaz bir gün geçirdiler.

Lise öğrencilerinin hayvan sevgisine olan duyarlılığını arttırmak adına düzenlenen ziyarette öğrenciler, barınakta unutamayacakları bir gün yaşadılar. Veteriner Hekim Emrah Güleç, hayvanların tedavi yöntemleri ve yaşama ortamları hakkında bilgiler verdi. Muayene odaları, ameliyathane gibi teknik sağlık birimlerini inceleyen öğrenciler, daha sonra hayvanların kaldığı padokları gezdi. Hayvanlarla güzel vakit geçiren öğrenciler, yanlarında getirdikleri mamaları da barınak görevlilerine teslim ettiler. Ziyaretin çok yararlı olduğunu anlatan Okul Müdürü Rahmi Aksaç, öğrencilerde hayvan sevgisini geliştirmeyi amaçladıkları söyledi. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, Anadolu Lisesi, Ayşe Akpınar, Burhaniye, Güncel

Kaynak: İHA

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