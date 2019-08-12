Hayvan barınağından köpek çalınması güvenlik kamerasında

Antalya'da Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nden pitbul teriyer, japanese, doga arjantino gibi yasaklı ırk köpeklerin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kumluca ilçesinde, hayvanları koruma kanunu kapsamında sahiplerinden alınarak belediyeye ait Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilen bazı hayvanların, buradan çalınması üzerine emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.

Merkezin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, yasaklı ırk olarak belirtilen pitbul teriyer, japanese, doga arjantino gibi köpeklerin nasıl çalındığını tespit etti. Polis, köpekleri çalan kişilerin yakalanması için harekete geçti.

Kumluca Belediyesi Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner Hekimi Sinan Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasaklı ırk köpeklerin beslenmesi ve bakımının yasak olduğunu, bundan dolayı bu köpeklere ilgili kurumlarca el konularak hayvan barınağına getirildiğini söyledi.

Bu hayvanların barınaktan çalındığını tespit ettiklerini dile getiren Ulusoy, "Kimliği belirsiz kişiler bu hayvanları çalmak isterken barınağımızı tahrip etmişler. Ancak bu olay güvenlik kameraları tarafından tespit edilmiş durumda. Emniyet ekiplerimiz gerekli araştırmaları yapıyor. Şahıslara cezai işlem uygulanacaktır." dedi.

Kaynak: AA