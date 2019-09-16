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Hayvan çiftliği alev alev yandı

Hayvan çiftliği alev alev yandıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında hayvan çiftliği ve bahçesinde bulunan 5 bin balya saman kül oldu.

16.09.2019 19:25
Hayvan çiftliği alev alev yandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan yangında hayvan çiftliği ve bahçesinde bulunan 5 bin balya saman kül oldu. Yangında telef olan hayvanların da olduğu belirtildi.
Malkara - Ahmetpaşa yolu üzerinde bulunan Hacı Salim'e ait hayvan çiftliğinde henüz nedeni tespit edilemeyen büyük bir yangın meydana geldi. Çiftlik binaları ve balyalar alev alev yanarken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.
Yangında telef olan hayvanların da olduğu ifade edildi.
Hayvan çiftliği alev alev yandı

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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