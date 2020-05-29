Hayvan çiftliği alev alev yandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında, çiftliğin çatısı alev alev yandı.

Hayvan çiftliği alev alev yandı
29.05.2020 15:31 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:34
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında, çiftliğin çatısı alev alev yandı.

Yangın 13.00 sıralarında Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunan bir büyükbaş hayvan çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çiftliğin çatısında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Toplamda 2 bin 400 hayvan bulunan çiftlikte, yanan çatının altında bulunan 110 adet büyükbaş hayvan tahliye edildi. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çiftliğin çatısını saran alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sonrasında üzeri güneş panelleriyle kaplı çatı kullanılamaz hale gelirken, 300 bin liralık maddi zarar oluştu. Can kaybının yaşanmadığı yangın hakkında inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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