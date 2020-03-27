Hayvan çiftliğinde kendini iple tavana astı

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, incir ve hayvan ticareti yapan evli ve 3 çocuk babası Mehmet G. (41), kendini hayvan çiftliğinde iple tavana asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Bozdoğan ilçesi kırsal Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İncir ve hayvan ticareti ile uğraşan evli ve 3 çocuk babası Mehmet G., sabah saatlerinde hayvan çiftliğine gitti. Kendisinden bir süre haber alamayan yakınları hayvan çiftliğine gittiğinde Mehmet G.'yi tavana iple asılı halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet G.'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet G.'nin cesedi, yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA