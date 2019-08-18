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Hayvan damlarında yangın çıktı

Hayvan damlarında yangın çıktı Hayvanlar yanmaktan kurtarıldıMANİSA - Turgutlu'da boş bir arsada bulunan küçük hayvan damları ve çalıların bulunduğu alanda yangın çıktı.

18.08.2019 14:53
Hayvan damlarında yangın çıktı
Hayvan damlarında yangın çıktı
Hayvanlar yanmaktan kurtarıldı
MANİSA - Turgutlu'da boş bir arsada bulunan küçük hayvan damları ve çalıların bulunduğu alanda yangın çıktı. Yangında hayvan damları ve kış için hazırlanan çalılar ile odunlar küle döndü. Damlarda bulunan hayvanlar sahipleri tarafından tahliye edilerek telef olmaktan kurtarıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Mustafa Kemal Mahallesi Diyar Sokak üzerinde bulunan boş arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Küçük hayvan damları ve çalıların bulunduğu alanda çıkan yangında bir anda alevler her yeri sardı ve arsada her yer küle döndü. Hayvan sahipleri yangının ilk çıktığı anda hayvanlarını tahliye ederek telef olmasını engelledi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve hayvan sahipleri yangına birlikte müdahale ettiler.
Yangın kontrol altına alındı ve söndürüldükten sonra soğutma işlemleri yapıldı, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Hayvan damlarında yangın çıktı

Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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