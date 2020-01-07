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Hayvan dostu Biga Belediyesi

Biga Belediyesi, soğukta zor durumda kalan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

07.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:33 Hayvan dostu Biga Belediyesi
Belediyesi, soğukta zor durumda kalan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Biga Belediyesi bünyesinde hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeklere ve kedilere yönelik barınma, bakım, muayene ve aşılama çalışmaları düzenli olarak yapılmaya devam ederken, soğuk hava şartlarında hayvanların barınma ve yemek ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Biga Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri soğuk havadan etkilenen hayvanlara ilçe genelindeki gözlemleri ve vatandaşlardan ulaşan ihbarlar sonucu sahip çıkarak gerekli bakımlar yapılıyor. Hayvan dostu belediye olarak sokak köpeklerine sahip çıkan Biga Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Olumsuz hava şartları nedeniyle can dostlarımızı Belediyemize ait Sokak Hayvanları Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'mizde misafir ediyoruz" denildi.

Vatandaşlar, 0543 319 11 12 Alo Barınak hattından talep ve şikayetlerini iletebiliyor. - ÇANAKKALE

Biga, Güncel

Kaynak: İHA

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