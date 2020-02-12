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Hayvan dostu İncesu

İncesu Belediyesi, ilçenin pek çok noktasına sokak hayvanları kuş, kedi ve köpekler için mama ile yem bıraktı.

12.02.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:37Hayvan dostu İncesu
Belediyesi, ilçenin pek çok noktasına sokak hayvanları kuş, kedi ve köpekler için mama ile yem bıraktı.

Geceden itibaren etkili olan soğuk hava nedeniyle İncesu Belediyesi ekipleri, ilçedeki parklarda bulunan barınaklara kedi ve köpek maması ile yem bıraktı. Belediye ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, "Onlar sokaktaki sessiz dostlarımız, komşularımız. Sokak hayvanlarına uygun ortam oluşturmak ve yaşam şartlarını iyileştirmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde bir çok noktaya besleme üniteleri koymaya devam edeceğiz. Bu besleme ünitelerine mama ve su takviyesine devam etmekteyiz. Sizlerde soğuk kış günlerinde bir kap su ve bir kap mama ile can dostlarımızın yanında olabilirsiniz" dedi.

Öte yandan, hayvan severler ve vatandaşlar da İncesu Belediyesinin süreklilik gösteren uygulaması için yetkililere teşekkür ettiler. - KAYSERİ

İncesu, Güncel

Kaynak: İHA

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