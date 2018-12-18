Hayvan Figürlü Biblolar Yılbaşı Hediyesi

Kaynak: DHA

KAYSERİ'de hayvan figürlerinden oluşan heykel ve biblolar, yeni yıl hediyesi olarak yoğun ilgi görüyor.Biblo, taş ve ahşap ürünleri satan firmanın yöneticisi İsmail Topsakal, gerçeğini aratmayan hayvan figürlü biblo ve heykellerin alçı ve polyesterden yapıldığını, bazılarının içine demir konularak sağlamlaştırıldığını söylüyor. Bu ürünlerin yılbaşı hediyesi olarak da satıldığını belirten Topsakal, "Hayvan figürleri arasında kuş, tavşan, köpek, kedi, leylek ve kuzu ilgi görüyor. Bunları büyüklüğüne göre tanesi 25 TL'den 90 TL'ye kadar değişen fiyatlarla satıyoruz. Ayrıca, ahşaptan yapılma olanların fiyatları daha fazlaya gidiyor. Villa sahipleri bunları evlerinin bahçesine ve çatılarına aksesuar olarak koyuyor. Kuş çeşitleri genelde villalarının çatıları ve damlarını, bahçe duvarlarını süslüyor" diyor.- Kayseri