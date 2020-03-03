Hayvan Filmi

Büyüdükçe babasını da büyüten annesiz bir çocuğun hikayesinin ele alındığı film
gerçek bir hikayeden yola çıkıyor. Yönetmenliğini Atilla Barışer'in yaptığı film
in başrollerinde usta oyuncular Mehmet Ulay ve Anta Toros'un yanı sıra Bedirhan Barışer, Selçuk Kılıç ve Engin Kahya yer alıyor.Yönetmen:
Atilla BarışerSenaryo:
Atilla BarışerOyuncular:
Bedirhan Barışer, Mehmet Ulay, Anta Toros, Selçuk Kılıç, Engin KahyaFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
HayvanYapımcı Firma:
Panjea ProdüksiyonYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
MC FilmVizyon Tarihi:
01.05.2020 Hayvan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.