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' HAYVAN FİLMİ ' Seyircisi ile Buluşmaya Hazırlanıyor.

Başrollerini Bedirhan Barışer , Mehmet Ulay , Anta Toros, Selçuk Kılıç ve Engin Kahya'nın Paylaştığı Filmin Yönetmenlik Koltuğunda Atilla Barışer Oturuyor.

10.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:22' HAYVAN FİLMİ ' Seyircisi ile Buluşmaya Hazırlanıyor.

Büyüdükçe Babasını da Büyüten Annesiz Bir Çocuğun Hikayesi...

Ödüllü Atilla Barışer : Bu Sadece bir film degil. Gerçek bir hayat hikayesi. Hayalleri için savaşan ve Milli duygularını kaybetmeyen bir gencin hikayesi.

Filmin Boks Sahnelerinde Herhangi bir Efekt Uygulanmadığını Belirten Atilla Barışer Filmin Hikayesi kadar çekimlerinin de gerçek olduğunu belirtti.Çok Yüksek Bütçeli Filmler ile Aynı Zamanda Vizyona Gireceklerini Belirten Barışer Herkes İçindeki Hayvanı Bulacak Sözleri ile İddialı konuştu.

Türk Sinemasının İki Efsane İsmi Mehmet Ulay ve Anta Toros'un Mükemmel Performanslarını İzleyeceğimiz Film Mayıs 2020'de seyircisi ile buluşacak.

Soft Bir Anlatımla Karşımıza Çıkacak Film 2000 Yılında Gerçek Yaşanmış Bir Hikayeyi Ele Alıyor. Hikayenin Gerçek Kahramanında Tüm Çekimlerde Yanlarında Yer Alması Sinemada Bizleri Fazlası ile Duygulandıracak.

' Aslında sen hep oradasındır, ama onlar sadece kazandığında seni farkederler.'


Yönetmen, Güncel

Kaynak: Bültenler

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