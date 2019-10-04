Hayvan hakları için Karabağlar'da kermes düzenlendi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermeste, elde edilen gelirlerle sokak hayvanları yararına kullanılacak.

Poligon'da bulunan Gazeteci Barış Selçuk Parkı'nda sokak hayvanları yararına düzenlenen kermese, Karabağlar Çevre ve Hayvanları Koruma Derneği(KARÇEV) ve gönüllü hayvan severlerin katkıda bulunarak el işi ürünlerini de sergiledi. Fevzi Özakat Anadolu Lisesi öğrencileri ve ilkokulu 2 sınıf öğrencilerinin de katıldığı etkinliğe, Karabağlar Belediye Başkanvekili Sait Karaaslan, Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık, Karabağlar Tarım İlçe Müdürü Aziz Kaya, Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.

Karabağlar Belediye Başkanvekili Sait Karaaslan, günün anlam ve önemine değinerek kermeste emeği geçenlere teşekkür etti. Sait Karaaslan ayrıca, "Biz dünyada nasıl yaşama hakkına sahipsek, hayvanlarda aynı yaşama hakkına sahiptir" diye konuştu.

Karabağlar Kent Konseyi Başkanı Seniye Nazik Işık konuşmasında hayvan hakları bildirgesinin insan hakları bildirgesinden pek bir farkı olmadığını ifade ederek, Karabağlar Kent Konseyi olarak sokak hayvanlarına katkıda bulunmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Karabağlar Tarım İlçe Müdürü Aziz Kaya yaptığı konuşmasında Karabağlar Belediyesi ve yerel hayvan koruma gönüllüleri çalışmalarda bulunduklarını belirterek, gönüllü olarak hayvanların bakımına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Etkinlikte ayrıca Fevzi Özakat İlkokulu öğrencisi Ayşenur Gencer de KARÇEV adına günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Minikler, Karabağlar Hayvan Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kapsamında ilçemizde bulunan ana okullarında eğitim gören minikler Uzundere'de bulunan Hayvan Sağlığı Merkezini ziyaret etti. Veteriner İşleri Müdürü Murat Aras ve görevliler tarafından karşılanan çocuklara merkez hakkında bilgilendirmede bulunuldu.Daha sonra merkezi gezen çocuklar aynı zamanda yavru köpekleri de severek hayvan sevgisi konusunda bilinçlendi. Çocuklara etkinlik sonunda kek ve meyve suları ikram edildi ve Karabağlar Belediyesi tarafından hazırlanan "ortak yaşam rehberi" kitapçıkları dağıtıldı.