Hayvan hakları savunucularından çağrı

Hayvan haklarını savunan 12 sivil toplum örgütü, topluma hayvanlara adil davranma ve haklarına saygı gösterme, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonuna hayvanların haklarını teslim etme çağrısında bulundu.

Başka Bir Hayat Diliyorum Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Deneye Hayır Derneği, Dört Ayaklı Şehir Topluluğu, Faytona Binme Atlar Ölüyor İnisiyatifi, Gaziantep Doğa ve Hayvan Dostları Derneği, Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Hayvanlara Adalet Derneği (HAD), Hayvanları Koruma Derneği Manisa (HAKDEM), Ortaca Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) ve Yunuslara Özgürlük Platformu, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ortak bildiri yayımladı.

Hayvan hakları savunucularının 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü kutlamadığı belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Hayvanların hisseden, duygulu bireyler olduğu gerçeğinin yok sayılmasını sağlayan toplumsal algı ve tür ayırt etmeksizin hayvanlara yaşatılanlar üzerine düşünülmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. İnsanın, kendisine bahşettiği üstünlük ve kibir nedeniyle bulunduğumuz konumu, yeryüzünü felaketin eşiğine getiren küresel iklim krizini artık tartışmak ve hayvanlara, onların yaşam ortamlarına, doğaya saygı göstermek zorundayız."

TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunun yunus parkları, faytonlar, hayvan deneyleri, canlı hayvan ithalatı ve hayvan güreşlerine yasaklama getirmesi çağrısında bulunulan bildiride, şu görüşlere yer verildi:

"Komisyon raporu, sistematik zulüm ve esaret koşulları altındaki tüm hayvanları kapsamadığı takdirde, hayvan hakları ile ilgili yasama çalışmalarına kaynak gösterilecek bir politika belgesi olacak, hem parlamento hem idare hem de yerel yönetimler, bu rapora atıfta bulunarak raporda hakları yok sayılan hayvanlara zulmedilmesini daha da meşrulaştıracak, bu hayvanlara yönelik hak ihlallerinin engellenmesi için tedbirler almamakta direnecektir. Rapor doğrultusunda hazırlanacak olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun değişikliği ile ilgili yasa teklifi de bu hak ihlallerini önemsemeyecek, yaptırım konusunda eksik kalacaktır. Hayvanlara reva görülen tüm acılar, bu politika belgesi kaynak gösterilerek yıllar boyunca devam ettirilecek, bu zulüm ve esaret koşulları üzerine tartışılmasının da önü kesilecektir. Toplumumuzu hayvanlara adil davranmaya ve hayvan haklarına saygı göstermeye, TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonunu da hayvanların haklarını teslim etmeye çağırıyoruz."

Kaynak: AA