Hayvan haklarını araştırma komisyonu, hazırladığı raporu 4 ekim'de meclis'e sunacak

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Yel, "Komisyonumuz, Hayvan Haklarına ilişkin raporuna son şeklini veriyor. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, TBMM Başkanlığına raporu teslim edeceğiz" dedi.

Hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelelerin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığında toplandı. Komisyonda, taslak rapor gözden geçirildi. Komisyonda konuşan Yel, 8 Mayıs'tan bu yana 11 toplantı gerçekleştirildiğini, bu toplantılarda konunun uzmanı çok sayıda kişinin görüşlerinin alındığını, ayrıca yerinde incelemelerin yapıldığını aktardı. Taslak rapora son şeklini vereceklerini kaydeden Mustafa Yel, şunları kaydetti:

"4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, TBMM Başkanlığına raporu teslim edeceğiz. Kamuoyunun önemli beklentisi, işin yasalaşmasıdır. Bizler araştırma komisyonuyuz, bizim yaptığımız bir tespit ve öneri çalışmasıdır. Bu çalışmanın sonucunda da umuyorum ki yasa yapılırken bizim raporumuzdan da esinlenilerek, kamuoyu vicdanının da rahatlayacağı çözümlerin ve uygulamaların olabileceği bir dönem başlar. Hayvan hakları konusunda dünyaya örnek olacak çalışmanın yapılmasını arzu ediyoruz."

Kaynak: DHA