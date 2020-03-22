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Hayvan hastalıkları ile mücadele Düzce'de devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince şubat ayında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara aşı yapılarak hastalıkların önüne geçildi.

22.03.2020 10:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 10:34
Hayvan hastalıkları ile mücadele Düzce'de devam ediyor
DÜZCE (İHA) – Düzce 'de hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince şubat ayında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara aşı yapılarak hastalıkların önüne geçildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri şubat ayı içerisinde hayvan hastalıkları ile mücadelesini sürdürdü. Şubat ayı içerisinde 38 Köy ve 11 Mahallede 4 bin 393 büyükbaş hayvana proje kapsamında Şap aşısı yapıldı. 35 köy ve 10 mahallede 875 büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 27 Köy 12 Mahallede 3 bin 417 büyükbaş hayvana Sığırların Nodüler Ekzantemi, 13 köyde 594 küçükbaş hayvana koyun keçi vebası ve 2 köyde 88 adet küçükbaş hayvana brusella aşısı koruyucu olarak uygulandı. Koruyucu olarak 16 köyde 33 köpeğe kuduz aşısı uygulanması yapıldı.

Hayvan pazarının açık olduğu Perşembe günlerinde hayvan pazarı içerisinde rutin denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmadı. Ayrıca hayvan pazarındaki İl dışı hayvan nakil işlemleri de ekipler tarafından gerçekleştirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Etiketler : Düzce, Güncel

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