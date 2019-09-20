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Hayvan hastalıkları ile mücadele toplantısı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrol Programını görüşmek üzere toplantı düzenlendi.

20.09.2019 17:03Hayvan hastalıkları ile mücadele toplantısı
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrol Programını görüşmek üzere toplantı düzenlendi.

İl Müdürlüğü Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdür V. M.Yafes Yalçınkaya, İl ve İlçe Müdürlüklerimizde salgın, bulaşıcı hastalıklarla mücadele hizmetlerini fiilen yürütmekte Veteriner Hekim ve Veteriner Sağlık Teknikerleri katıldı.

İl Müdürü Murat Şahin toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "Sağlıklı gıda temini ancak hayvan hastalıklarının güvence altına alınması ile mümkün olmaktadır. Bu mücadelede başarılı olmak için tüm çalışanlara büyük görevler düşüyor. Müdürlüğümüz olarak aşılama ve dezenfeksiyon çalışmalarına önem veriyoruz ve son olarak gecesini gündüzüne katarak birçok zorlukla mücadele eden meslektaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Toplantı katılımcıların soruları ve katkıları ile sona erdi. - ERZİNCAN

Murat Şahin, Güncel

Kaynak: İHA

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