Hayvan Hastanesi Doğu'ya can kattı
ERZURUM - Erzurum Atatürk Üniversitesi
Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesinde geçtiğimiz yıl yaklaşık 6 bin hayvan tedavi edilirken hastanenin bu yıl ki hedefi ise 10 bin hayvanı tedavi etmek. Hastanede yer alan Büyük Hayvan Kliniği ve Küçük Hayvan Kliniği ile hayvanlar uzmanlar tarafından tedavi edilirken sahipleri ise doğru tedavi hakkında bilgilendiriliyor.Veteriner Fakültesine bağlı olan Hayvan Hastanesi sadece Erzurum'a değil Doğu Anadolu Bölgesinden gelen hayvanlara da hizmet veriyor.Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Cengiz
2019 yılında 10 bin hayvanı tedavi etmeyi hedeflediklerini ifade ederek, " Bölgemizin hayvancılık bölgesi olmasından dolayı çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarına hizmet veriyoruz. Yetiştiricilerimize verdiğimiz hizmetler arasında daha çok buzağı hastalıkları yer alıyor. Bunun haricinde kuş, kedi ve köpeklere de küçük hayvan polikliniğimizde hizmet veriyoruz" açıklamalarında bulundu.
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Genel
Kaynak: İHA