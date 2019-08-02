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Hayvan hastanesi için hasta hayvan nakil aracı alındı

Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde bulunan hayvan hastanesi için hasta hayvan nakil aracı alındı.

02.08.2019 11:51 Hayvan hastanesi için hasta hayvan nakil aracı alındı
Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nde bulunan hayvan hastanesi için hasta hayvan nakil aracı alındı. Üniversite Hayvan Hastanesine yeni alınan hasta hayvan nakil aracı ile daha iyi hizmet verecek.

Hizmete sunulan hayvan ambulansıyla, özellikle kaza ve zehirlenme sonucu tedavi edilmesi gereken hayvanlara acil müdahale edilebileceğini belirten Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, zaman kaybını önlemek amacıyla hizmet veren ve olay yerinde gerekli müdahaleleri yapabilecek nitelikte olan hasta hayvan nakil aracında her türlü ilaç ve tıbbı malzemenin bulunduğunu belirtti.

Hasta hayvan nakil aracında ilk müdahalesi yapılan hayvanlar, Üniversite Hayvan Hastanesi'ne getirilerek tedavilerine burada devam edileceği öğrenildi. - IĞDIR

Iğdır Üniversitesi, Bülent Yurtseven, Güncel

Kaynak: İHA

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