Hayvan hırsızları, 120 saatlik kamera görüntü izlenerek yakalandı

Hayvan hırsızları, 120 saatlik kamera görüntü izlenerek yakalandıKAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, hayvan hırsızlığı girişiminin ardından araştırma başlatan jandarma, 11 ağıldan 56 hayvan çalan 7 kişilik çeteyi yakaladı.

06.06.2020 15:56 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:36
Hayvan hırsızları, 120 saatlik kamera görüntü izlenerek yakalandı
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, hayvan hırsızlığı girişiminin ardından araştırma başlatan jandarma, 11 ağıldan 56 hayvan çalan 7 kişilik çeteyi yakaladı. Esence Mahallesi'ndek, bir ağıla geçen ay giren kimliği belirsiz kişiler, küçükbaş hayvanları çalmak istedi. Ancak başarılı olamadı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, hırsızlık girişiminin arkasında çete olduğunu belirledi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT Tim Komutanlığı ile Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan 3 özel ekip, çetenin izini sürmeye başladı. Yaklaşık 120 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, hırsızlık girişimini gerçekleştiren 3 kişinin kimliğini tespit etti.
Takibe alınan şüphelilerin kullandığı 6 araç da tespit edildi. Araçların plakalarından da son 5 ayda katettiği 25 bin kilometrelik mesafe incelenerek, hırsızlık yapılan ağıllar belirlendi. Çetenin, dikkat çekmemek için girdikleri ağıllardan az sayıda hayvan çaldığı belirlendi.
Özel ekipler, ağılların sahiplerini tek tek ziyaret etti. Bazı ağıl sahiplerinin hayvanlarının çalındığından habersiz olduğu ortaya çıktı. ŞAFAK VAKTİ GÖZALTINA ALINDILAR
11 ayrı hırsızlık olayında, 56 hayvanın çalındığını tespit eden ekipler, Afşin ve Göksun'da belirlenen 6 adrese eş zamnlı baskın yaptı. E.C.G., M.G., B.A., A.T., B.A., M.T. ve A.Ö. isimli 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından, 2'si de mahkemece adli kontrol getirilerek serbest bırakıldı. Hayvan hırsızları, 120 saatlik kamera görüntü izlenerek yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Afşin, Güncel, Haber

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