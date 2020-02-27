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Hayvan hırsızları 4,5 ay sonra yakalandı

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde 4,5 ay önce meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığının failleri sıkı bir takip sonucu yakalandı.

27.02.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:31Hayvan hırsızları 4,5 ay sonra yakalandı
'nun ilçesinde 4,5 ay önce meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığının failleri sıkı bir takip sonucu yakalandı.

İlçenin Muratçık Mahallesi'nde 16 Ekim 2019 günü 2 adet büyükbaş hayvan faili meçhul kişiler tarafından çalındı. Ordu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, İstihbarat unsurları ve Gürgentepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayı aydınlatmak için sıkı bir çalışma başlattı.

4,5 ay boyunca devam eden titiz çalışmalar neticesinde olaya karışan 2 şüpheli 25 Şubat tarihinde Tokat'ın Turhal ilçesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ORDU

Gürgentepe, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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