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Hayvan hırsızları 9 çoban köpeği zehirledi

Hayvan hırsızları 9 çoban köpeği zehirlediANKARA - Ankara'nın Güdül ilçesinde sürüleri kendilerine hedef seçen hırsızlar 9 adet çoban köpeğini zehirleyerek telef olmalarına neden oldu.

27.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:21
Hayvan hırsızları 9 çoban köpeği zehirledi
ANKARA - 'nın ilçesinde sürüleri kendilerine hedef seçen hırsızlar 9 adet çoban köpeğini zehirleyerek telef olmalarına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre Ankara'nın Güdül ilçesi boyalı mahallesinde 9 çoban köpeği, yola bırakılan zehirli tavukları yedikten sonra olay yerinde öldü.
Etraftaki çobanlar hayvan hırsızlarından şüphelenirken, duruma tepki gösterdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, tavuklardan örnek alarak incelemeye gönderdi. Köpekler ekiplerince açılan çukura kireçlenerek gömüldü. Besiciler son bir yıl içinde bölgede 200 kadar küçük baş hayvanın çalındığı söylediler. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Hayvan hırsızları 9 çoban köpeği zehirledi

Jandarma, Ankara, Güdül, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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