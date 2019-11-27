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Hayvan hırsızları çoban köpeklerini zehirledi

Ankara'nın Güdül ilçesinde sürüleri hedef seçen hırsızlar, 9 çoban köpeğini zehirleyerek öldürdü.

27.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:04Hayvan hırsızları çoban köpeklerini zehirledi
'nın ilçesinde sürüleri hedef seçen hırsızlar, 9 çoban köpeğini zehirleyerek öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Güdül ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi'nde 9 çoban köpeği, hayvan hırsızları tarafından yola bırakılan zehirli tavuk etlerini yedikten sonra öldü. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, etlerden örnek alarak incelemeye gönderdi. Cesetler de kireçlenerek açılan çukura gömüldü.

Besiciler son 1 yıl içinde bölgede 200 kadar küçükbaş hayvanın çalındığını söyledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANKARA

Ankara, Güdül, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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