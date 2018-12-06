Hayvan Hırsızları Tutuklandı

06 Aralık 2018 Perşembe 16:14



06 Aralık 2018 Perşembe 16:14

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, ahırdan 9 küçükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Derebağ Mahallesi'nde yaşayan mağdur A.S'nin ahırından 9 küçükbaş hayvan çalındığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.Olay bölgesi ve çevrede yapılan incelemede, olayın şüphelileri oldukları tespit edilen M.G, S.C, ve Y.E.Ö, olayda kullanılan araç ve suç aletleri ile birlikte yakalandı.Çalınan 9 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.