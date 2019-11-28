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Hayvan hırsızları yakalandı

Sandıklı ilçesine bağlı Bekteş köyünde 6 hayvanı çalınan V.A durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

28.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:26Hayvan hırsızları yakalandı
ilçesine bağlı Bekteş köyünde 6 hayvanı çalınan V.A durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ilçe sınırına yakın bölgede hayvanları otlatmak amacıyla bırakan V.A bıraktığı hayvanlardan belirli aralıklarla 6 tanesinin kaybolduğunu fark etti.
Durumu Sandıklı ilçe jandarma ekiplerine veren V.A'nın tarifi doğrultusunda bölgede inceleme yapan ekipler H.T, İ.D. ve A.D isimli şüphelilerin belirtilen tarihlerde bahse konu yerde sıklıkla görüldüğünü tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelilerden H.T'nin itirafı ile çaldıkları hayvanları Sandıklı merkezde sattıklarını belirtti.
Mahkemeye sevk edilen 3 zanlı serbest bırakıldı.

Jandarma, Sandıklı, Şuhut, Güncel

Kaynak: AA

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