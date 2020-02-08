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Hayvan hırsızlarına eş zamanlı operasyon

ERZURUM'un Hınıs ve Karaçoban ilçelerinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.

08.02.2020 17:44 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:45Hayvan hırsızlarına eş zamanlı operasyon

ERZURUM'un ve ilçelerinde, küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, 2 ilçede 60 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine yaptığı çalışmayla şüphelilerin kimlikleri ile adreslerini belirledi. 4 Şubat günü de , Ağrı, Batman ve Muş'ta 18 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ağrı'da 1, Batman'da 5, Muş'ta 8 olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Hırsızlık olaylarında kullanılan 2 araca el konuldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 9'u tutuklandı. 5'i ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.  4 şüpheli aranıyor.



Karaçoban, Erzurum, Hınıs, Güncel

Kaynak: DHA

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