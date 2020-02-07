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Hayvan hırsızlarına jandarmadan operasyon: 1 tutuklama

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, bir çiftçinin ağılındaki 5 küçükbaşı çalan 3 hırsız, jandarma tarafından oluşturulan özel ekiplerce yakalandı.

07.02.2020 21:25 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:25Hayvan hırsızlarına jandarmadan operasyon: 1 tutuklama

MUĞLA'nın ilçesinde, bir çiftçinin ağılındaki 5 küçükbaşı çalan 3 hırsız, jandarma tarafından oluşturulan özel ekiplerce yakalandı. Şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Mergenli Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ç., hayvanlarına yem vermek için ağıla girdi. Ağılındaki 5 küçükbaşın çalındığını fark eden M.Ç, jandarmaya verdi. Ortaca İlçe Komutanlığı'nca olayla ilgili 6 kişilik özel ekip kuruldu. Başlatılan çalışma kapsamında şüphelilerin M.Y., H.A, ve Ş.K. olduğu tespit edildi. Ortaca ilçe merkezinde küçükbaşları bir kişiye satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunda dana önceden Fethiye'de 8 adet keçinin ve Ortaca'da ise otomobil hırsızlıkları olaylarına karıştıkları öğrenildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., tutuklanırken, H.A. ile Ş.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çalınan 5 küçükbaş ise sahibine teslim edildi.



Jandarma, Ortaca, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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