12 Kasım 2018, 16:25
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Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

Bartın'da düzenlenen büyükbaş hayvan hırsızlığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Bartın'da düzenlenen büyükbaş hayvan hırsızlığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ulus Cumhuriyet Savcılığı tarafından havyan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edilirken, 1'inin işlemlerinin devam ettiği, 4 kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.
Şüphelilerin çevre köylerden 6 büyükbaş hayvan çaldığı ileri sürüldü.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:25