Hayvan Hırsızlığı Operasyonu

Bartın
'da düzenlenen büyükbaş hayvan hırsızlığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ulus Cumhuriyet Savcılığı
tarafından havyan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ulus İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edilirken, 1'inin işlemlerinin devam ettiği, 4 kişinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin çevre köylerden 6 büyükbaş hayvan çaldığı ileri sürüldü.
12 Kasım 2018 Pazartesi 16:25