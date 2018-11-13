Hayvan Hırsızlığı Operasyonunda 1 Tutuklama

Bartın
'ın Ulus
ilçesinde haklarında hayvan hırsızlığı iddiası olan 11 kişiden 9 'u yakalandı. Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari olan 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.
Ulus Cumhuriyet Savcılığı
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ulus İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 kişiden işlemleri tamamlanan 7'si adliye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan zanlıların 4 tanesi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme hakimi 1 zanlıyı tutuklarken, 2 kişiyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.
Göz altına alınan 2 zanlının ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BARTIN