13 Kasım 2018, 16:18

Hayvan Hırsızlığı Operasyonunda 1 Tutuklama

Hayvan Hırsızlığı Operasyonunda 1 Tutuklama

Bartın’ın Ulus ilçesinde haklarında hayvan hırsızlığı iddiası olan 11 kişiden 9 ’u yakalandı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde haklarında hayvan hırsızlığı iddiası olan 11 kişiden 9 'u yakalandı. Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, firari olan 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Ulus Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan 9 kişiden işlemleri tamamlanan 7'si adliye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan zanlıların 4 tanesi savcılık tarafından serbest bırakılırken, 3'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Mahkeme hakimi 1 zanlıyı tutuklarken, 2 kişiyi de adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Göz altına alınan 2 zanlının ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BARTIN
13 Kasım 2018 Salı 16:18



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