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Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Yozgat'ta 3 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

08.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:24
Hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Yozgat 'ta 3 büyükbaş hayvan çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
Sorgun ilçesine bağlı Gökiniş köyünde 73 yaşındaki S.A.A. ahırdan 3 büyükbaş hayvanının çalındığını bildirmesi üzerine jandarma çalışma başlattı.
Jandarma yaptığı araştırmada şüpheliler D.Ş, S.Ş. ve D.Ş.'nin çaldıkları hayvanları Ş.G. aracılığıyla Çekerek ilçesi Özükavak beldesinde E.B.ye sattıklarını tespit etti.
Yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken çalınan hayvanlar mağdur S.A.A'ya teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Sorgun, Yozgat, Güncel
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