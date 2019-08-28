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Hayvan hırsızlığına MOBESE'li çözüm

İncesu ilçesi Süksün Mahallesi'nde muhtarlar, imece usulüyle MOBESE sistemi kurdurdu.

28.08.2019 16:02 Hayvan hırsızlığına MOBESE'li çözüm
İncesu ilçesi Süksün Mahallesi'nde muhtarlar, imece usulüyle MOBESE sistemi kurdurdu.
3 bin 500 nüfuslu mahallenin giriş ve çıkışları başta olmak üzere çeşitli yerlerine yerleştirilen güvenlik kameralarıyla araçlar ve kişilerin 24 saat izlendiğini belirten Süksün Hürriyet Mahallesi muhtarı Ayhan Aydın, kurdukları sistem sayesinde hayvan hırsızlıklarının önüne geçtiklerini söyledi.
Güvenlik kameralarının caydırıcı özelliği bulunduğunu ifade eden Aydın, şunları kaydetti:
"Süksün'ün Cumhuriyet ve Zafer mahallelerinin muhtarları ve vatandaşlarımızın katkıları ile hayvan hırsızlığı olaylarına karşı böyle bir tedbir düşündük. Bu sistem sayesinde köyün tamamı 24 saat canlı izleniyor. Yine imece usulü ile Süksün Mahallesine 'Hoşgeldiniz' ve 'Güle Güle' yazılı tabela asıldı. Alt yapısından üst yapısına, çevre düzenlemesinden yoluna kadar elimizden gelen tüm çabayı gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Mahallemize hayırlı uğurlu olsun."

İncesu, Süksün, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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