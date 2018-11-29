Hayvan Hırsızlığının İzine Güvenlik Kameralarından Ulaşıldı

Balıkesir
'in Balya
ve Bandırma
ilçelerinden çalındığı iddia edilen koyunlar, güvenlik kamerası görüntülerinden yapılan takiple bulundu.
Alınan bilgiye göre, Balya'dan 20, Bandırma'dan da 9 koyunun, bulundukları ağıllardan çalındığı yönünde yapılan şikayetler üzerine Balıkesir Jandarma
Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen panelvan tipi bir aracı tespit eden jandarma, güvenlik kamerası görüntülerinden sürdürdüğü takip ve yapılan araştırma sonucunda şüpheli aracın Susurluk
ilçesi Karapürçek
Mahallesi'ndeki bir ağıla gittiğini belirledi.
Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda Balya ilçesinden çalıntı olduğu bildirilen 20 koyundan 16'sı ile Bandırma ilçesinden çalıntı olduğu ihbar edilen 9 koyunu buldu.
Ele geçirilen hayvanlar, sahiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili olarak Ç.K. gözaltına alındı.
29 Kasım 2018 Perşembe 12:48