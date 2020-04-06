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Hayvan kasabası düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayvan Kasabası dezenfekte ediliyor.

06.04.2020 13:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:19
Hayvan kasabası düzenli olarak dezenfekte ediliyor
Nevşehir Belediyesi tarafından korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hayvan Kasabası dezenfekte ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yayınladığı genelge doğrultusunda başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli mama, yem, yiyecek ve su bırakan Nevşehir Belediyesi ekipleri, Hayvan Kasabası içerisinde de tedbirlerini arttırdı.

Bu kapsamda, Belediye Başkanı Rasim Arı'nın girişimleri ile Nevşehir'e kazandırılan ve Türkiye'nin en modern hayvan barınaklarından biri olan 'Nevşehir Belediyesi Hayvan Kasabası' içerisinde de temizlik ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Nevşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince her bir noktası titizlikle temizlenen Hayvan Kasabası, periyodik aralıklarla dezenfekte ediliyor.

Ekipler ayrıca, şehrin farklı noktalarındaki parklara sokak hayvanları için yerleştirilen beslenme ünitelerini de sık sık temizleyerek dezenfekte işleminden geçiriyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Nevşehir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Hayvan kasabası düzenli olarak dezenfekte ediliyor - Haberler

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