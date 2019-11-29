Haberler » Güncel » Hayvan koruma görevlilerine eğitim - Haber

Hayvan koruma görevlilerine eğitim

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ev ve süs hayvanları satışı yapanlar ile yerel hayvan koruma görevlilerine eğitim verildi.

29.11.2019 11:09 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:14Hayvan koruma görevlilerine eğitim
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ev ve süs hayvanları satışı yapanlar ile yerel hayvan koruma görevlilerine eğitim verildi.

Hayvanat Bahçesi Eğitim-Gösteri Merkezi'nde düzenlenen eğitimde Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ebru Yalçın'ın yanı sıra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şube Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi'nin Uzman Veteriner Hekimleri tarafından katılımcılara yasal mevzuat, hayvanların davranışı, bakımı, beslenmesi ve hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler verildi.

'Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi', 'CITES Sözleşmesi (Nesli tehlike altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin sözleşme)', '5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Yönetmelik', 'Ev ve Süs Hayvanları Satışı, Barındırma ve Eğitim Yerlerinin; Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği', 'Hayvan Ekolojisi', 'Hayvan Davranışı' ve 'Hayvan Bakımı ve Beslenmesi' konularının ele alındığı eğitim ardından 53 kursiyere ev ve süs hayvanları satış sertifikası ve 67 kişiye de yerel hayvan koruma koruma görevlisi sertifikası verildi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:16 Teksas'ta fabrika patlamasından sonra zorunlu tahliye
12:16 Antalya'da 3 sürat teknesiyle 2 çardak yandı
12:16 Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü
12:11 Ambalaj sektörü için 13 ülke İstanbul'da buluştu
12:11 Başkan Işıksu'dan Güneşler'i mutlu eden proje
11:45 CHP'den Cumhurbaşkanı'na ağır suçlama: Yönetemediği yerlere mobbing uyguluyor, başarısız gösteriyor
11:29 Evinin duvarı işaretlenen Alevi aile ilk kez konuştu: Çok çirkin bir hareket
11:15 Rusya'da bir adam, tartıştığı sevgilisini "Jigolo" deyince öldürdü
11:10 Merkez Bankası. Döviz kuru oynaklıkları azaldı, faizler belirgin olarak geriledi
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
10:41 Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
09:57 Alışveriş çılgınlığı kargo şirketini vurdu, günlerdir dağıtım yapılamıyor
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
29.11.2019 12:17:16